俄罗斯政经：下议院紧急通过法案，向银行业提供1万亿卢布支持

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯议会下院周五紧急通过一项法律草案，向该国银行业提供高达1万亿(兆)卢布(165亿美元)资金援助。
受经济滑向衰退、卢布大跌及西方因乌克兰问题施加制裁的影响，俄罗斯金融业受到严重冲击。制裁措施限制了俄罗斯银行业从国际资本市场融资的渠道，大幅推高了它们的融资成本。
俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周五表示，银行业可能在明年初开始接受额外资本支持，这项法案意味着预算可能出现赤字，与国内生产总值(GDP)之比约为0.8%。
“这1万亿卢布可以使银行业资本增加13%左右，”他说。
该法案由上院和普京总统批准后，允许财政部发行至多1万亿卢布的OFZ公债，并将转给国有的俄罗斯存款保险机构(Deposit Insurance Agency)。
然后，该机构将把债券提供给对整体经济具有重要性的银行，换取这些银行的次级债或优先股。这些银行的名单没有公布。
西卢安诺夫称，卢布下跌使银行业很难获得偿还外国贷款所需的货币，意味着银行业不能达到资本充足率要求。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申