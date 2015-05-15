国际金融：俄企可能在今年稍晚重返国际债券市场

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透莫斯科/伦敦5月14日 - 在因西方制裁而被国际债券市场拒之门外后，俄罗斯企业可能在今年稍晚重返市场，因投资者对高收益债券的兴趣回温。
银行业人士和分析师表示，最先尝试发债的可能是那些拥有良好记录的大型出口商。他们提到Gazprom 和Lukoil ，并表示中型企业或许会随之而来。
俄罗斯总统普京支持该国战略重心东移，期望借此填补西方投资者留下的空白，但目前为止尚未引来亚洲投资者大举购买俄罗斯企业债。
不过Gazprombank资本市场主管Denis Shulakov表示，随着中俄两国之间的贸易联系加强，中国投资者的参与度可能会提高。
分析师指出，2-3月投资者对俄罗斯债券的态度明显改善，高收益基金和传统新兴市场投资者都表现出兴趣。
多位基金经理称，如果俄企发债价格具有吸引力，他们会予以考虑。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元