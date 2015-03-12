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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 23:25 BJT

标题新闻：俄罗斯财政部数据显示今年前两月联邦预算赤字相当于GDP的7.4%，年度目标为3.8%

GDP:国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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