版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 23:29 BJT

标题新闻：俄罗斯央行将月底前卢布外汇互换流动性限额设定为每日100亿美元，但在必要时可调整

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐