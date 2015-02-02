《热点透视》俄罗斯央行舍卢布保银行

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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撰稿 Pierre Briançon/George Hay；编译 王丽鑫
路透伦敦1月30日 - 俄罗斯央行对经济的关心程度要超过卢布汇率。该行1月30日意外调降政策利率2个百分点，就是这个意思。央行承认，该决定旨在避免“经济活动大幅下滑。”在经济和汇率间的取舍犹豫不决，可能令俄罗斯陷入两重夹击：通胀和衰退。
俄罗斯央行12月将政策利率上调至17%，卢布依然继续下跌。油价下跌及西方制裁导致的这波惨重跌势，把俄罗斯央行推到不值得羡慕的境地。央行被迫与这场危机斗争，但它无法用政策左右其根源，也无法预计其影响。随着油价沉在每桶50美元下方，俄罗斯支持的军事活动在乌克兰东部重新开始活动，卢布近期找不到稳定下来的理由。卢布2014年大跌40%后，1月继续下跌16%。
央行的最新决定至少能让银行业压力稍缓。西方制裁已使银行以外币筹措融资的管道受限，银行业在大量坏帐与制裁之间饱受夹击。俄罗斯政府本周公布的340亿美元“抗危机计划”中有三分之二就是为了支撑银行业。然而，银行业向来能闪躲以市值计价的规定，把估值冻结在其第三季水平。这些资产几乎难以估算价格。仅仅从这一点来看，把这些资产从“坏帐银行”剥离的计划听起来像是痴心妄想。
只要俄罗斯仍被孤立，仍然依赖石油，其货币和经济就会继续下滑。政府除了能调整卢布填补最近的缺口外无能为力。面对这样的伙伴、这样的局势，央行只能两害相权取其轻。(完) (译文审校 李婷仪)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌