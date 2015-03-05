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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 17:25 BJT

俄罗斯央行：无意维持极高利率，决定利率时将考虑通胀前景--副总裁

路透莫斯科3月5日 - 俄罗斯央行第一副总裁Alexei Simanovsky周四表示，央行并不热衷于把利率维持在很高的水平，在做出利率决定时央行会考虑通胀前景。

俄罗斯央行将于3月13日举行利率会议，在1月的会议上，该行意外将指标利率下调200个基点至15%。(完)

(编译 李春喜 审校 李爽)
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