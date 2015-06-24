俄罗斯经济：金融稳定面临风险，应就储备采取更加保守的措施--央行

路透莫斯科6月23日 - 俄罗斯央行周二表示，该国需要就储备采取更加保守的方法，并指出，获得外资的渠道有限、美国收紧货币政策前景及油价波动都给金融稳定带来风险。

俄罗斯央行在金融稳定评估报告中表示，该国很好地对冲了全球市场失衡的风险，但如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，那么卢布可能贬值，资本外逃可能加剧。

俄罗斯经济今年正滑向衰退，受累于西方国家对该国的制裁，以及油价去年暴跌。俄罗斯央行预计，今年经济将萎缩3.2%。

去年底俄罗斯央行表示不愿动用黄金和外汇储备来支持卢布后，目前已承诺未来几年将把储备从3,600亿美元增加至5,000亿美元。

“俄罗斯的特殊情况需要(对储备)采取更加保守的方法，应该考虑海外市场准入长期受限的可能性，以及对冲未来两到三年资本可能大幅流出风险的必要性，”央行称。

俄罗斯央行还表示，如果资本外流加剧的风险成真，将启动向外汇市场注入流动性，并开始干预市场，以支撑卢布。