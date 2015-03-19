克里姆林宫称普京周四将与栗战书会面

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透莫斯科3月18日 - 克里姆林宫周三称，俄罗斯总统普京周四将与中共中央书记处书记栗战书会面。这凸显俄罗斯在努力与中国建立更密切的关系。
目前俄罗斯与西方的关系降至冷战以来的低点。欧盟和美国因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁。
俄罗斯外交部本周称，中国国家主席习近平已确认将参加俄罗斯于5月9日举行的二战结束70周年纪念活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。