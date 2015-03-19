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时事要闻 | 2015年 3月 19日 星期四 09:26 BJT

克里姆林宫称普京周四将与栗战书会面

路透莫斯科3月18日 - 克里姆林宫周三称，俄罗斯总统普京周四将与中共中央书记处书记栗战书会面。这凸显俄罗斯在努力与中国建立更密切的关系。

目前俄罗斯与西方的关系降至冷战以来的低点。欧盟和美国因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁。

俄罗斯外交部本周称，中国国家主席习近平已确认将参加俄罗斯于5月9日举行的二战结束70周年纪念活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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