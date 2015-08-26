俄罗斯要求零售商下架一些外国洗涤产品

路透8月25日 （记者 Maria Kiselyova） - 俄罗斯消费者权益保护局（Rospotrebnadzor）称，已要求零售商下架汉高(HNKG_p.DE)和宝洁(PG.N)等外国企业制造的一些洗涤产品，因该等产品没有达到毒理学安全性标准。

德国零售商麦德龙(MEOG.DE)周二称，遵照俄消费者权益保护局的命令，麦德龙俄罗斯现购自运门店已下架了一些清洁和化妆产品。

俄罗斯去年禁止了许多欧美进口食品，以回击欧美对俄制裁。

俄罗斯今年扩大了禁止进口国家名单，以健康风险为由限制进口荷兰鲜花。

高露洁(CL.N)和高乐氏(CLX.N)的洗涤产品亦遭下架，尚不清楚下架事件的影响。俄罗斯媒体称，仅有一些产品受到影响，而非整个产品线。

俄消费者权益保护局周二称，正对其他企业制造的家用化学品和洗涤剂进行检测，但没有详细说明。

俄消费者权益保护局彼尔姆市分局的一名官员向路透表示，与总检察长办公室达成一项协议后，俄消费者权益保护局正对汉高在俄工厂进行计划外检查。该官员称，结果预计最快于四天内出炉。

汉高发言人Natalia Ovakimian称，汉高已知悉与下架事件有关的检查。

高乐氏发言人Aileen Zerrudo称，公司没有“积极在俄销售清洁产品，”但可能有通过一家经销商销售“少量产品”。

“在我们没有业务但拥有产品经销许可的国家，我们与经销商合作确保满足法规要求，”她说道，并称高乐氏将对此事进行“全面评估”。

宝洁称，正寻求与俄消费者权益保护局合作以尽快解决问题。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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