普京对俄罗斯经济表示悲观 数据显示俄经济下滑加速

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月19日 （记者 Darya Korsunskaya/Oksana Kobzeva） - 俄罗斯总统普京周四称，现在对俄罗斯经济持自信态度为时尚早。最新的一系列数据显示，俄罗斯零售销售额和工资大幅下滑，失业率上升。
但俄罗斯财政部长西卢安诺夫（Anton Siluanov）暗示，尽管全球油价走低与西方制裁令俄罗斯卢布大幅挫跌，但俄罗斯经济最低谷的时期已经过去。
在与俄罗斯企业家的一次会议上，普京表示俄罗斯央行当前14%的基准利率虽然较高，但在当前情势下是合理的。俄罗斯通胀率现为16.7%，远高于央行4%的长期目标。
上周俄罗斯央行将基准利率下调100个基点至14%，是年内第二次下调，表明俄罗斯央行现在认为增长放缓的威胁大于高通胀。但企业抱怨利率依然太高。
“确实，现在的基准利率很高，”普京说道。“现在来看，经济基本面面没有什么可令我们感到自信的。”
经济学家此前预计2月份数据黯淡，但实际数据却比路透2月的调查预期还要低。
2月零售销售额同比下降7.7%，实际工资猛跌9.9%，凸显高通胀已猛烈侵蚀消费者腰包。
2月，俄罗斯企业资本投资同比减少6.5%，失业率由1月的5.5%升至5.8%。
“卢布贬值造成消费需求承压，进而令国内需求锐减，”俄罗斯外贸银行首席经济学家Vladimir Kolychev说道。“这种情形最起码还要持续到今年底。”
以年度计，俄罗斯国内生产总值1月下跌1.5%。
**“企稳迹象”**
“（外汇和资产贬值）两个方面对我们打击最大。现在总体来说，我们看到最糟糕的时期已经过去，而且我们看到了一些企稳迹象。”
俄罗斯卢布兑美元去年曾一度跌至80卢布，最近几周在约60卢布的位置盘旋。但与去年年中相比，卢布兑美元仍下跌了40%。
预计俄罗斯今年将迎来2009年之后的首个衰退年份。据俄罗斯央行的最新预测，该国GDP今年可能将下跌3.5-4.0%。
西方国家对俄罗斯的压力亦在增加。德国总理默克尔周四称，将维持对俄制裁直至乌克兰停火协议得到完全履行。
俄罗斯经济部长乌卢卡耶夫（Alexei Ulyukayev）则称亦看到了正面迹象，他在周四的会议中表示，通胀已见顶，今年资本外流规模或将低于预期，甚至低于1,000亿美元。
乌卢卡耶夫称2016年俄罗斯GDP增速介乎2.0%到2.5%之间。俄罗斯央行预计，经济萎缩将持续至2016年。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率