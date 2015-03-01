更新版 1-俄罗斯经济：政府或接受中资控股大型油气田

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯克拉斯诺雅茨克2月27日 - 俄罗斯副总理杜沃克维奇(Arkady Dvorkovich)称，俄罗斯可能考虑允许中国投资者控股该国具备战略意义的油气田。俄罗斯的一百八十度转弯，凸显其亟需外国帮助以开发能源储备。

俄罗斯一边密切保护对油气田这条经济命脉的控制权，一边与部分西方企业合作，以获取专业知识，开发难以勘探的油气储备。

杜沃克维奇表示，现在俄罗斯因在乌克兰战争中的角色而遭西方制裁，俄罗斯与西方企业的合作几乎完全停滞。因此，俄罗斯已克服一项“心理障碍”，准备好加强与中国的经济联系。

“我们与中国有战略合作伙伴关系，现在(合作上的)决策速度也比以往更快。我们已签订一份天然气合同，第二份合同很快也将签署。现在我们更加了解中国，更了解他们的动机和意图，”杜沃克维奇在克拉斯诺雅茨克的一个会议中说道。

“(俄罗斯)曾经有一项心理障碍，但现在障碍已消除。我们对新行业进行最大投资感兴趣。而中国对我们来说是很明显的投资者。”

去年乌克兰国内爆发冲突，欧盟和美国对俄罗斯施加制裁，西方国家与俄罗斯的关系降至冷战后的最冰点。自那之后，普京总统便一直努力推进与亚洲建立更密切的联系。

普京总统去年见证了中俄天然气合约的签署，该交易被俄罗斯天然气公司 估价为4,000亿美元，依据该合约，俄罗斯从2019年起通过管道向中国每年输送380亿立方米的天然气。迄今为止，俄罗斯仅向欧洲出售管道天然气。

*交易合约数量极少*

俄罗斯向中国主动示好是其“东方轴心”战略的一部分。尽管如此，俄罗斯却没能促成大批交易，亚洲亦一直对向俄罗斯企业和银行提供融资表示谨慎。

中石油和中石化已对俄罗斯上游油气资产进行投资，但都是很小的项目。

“我们都知道，普京目前身处困境。能帮助他渡过难关的方法之一便是尝试改善与中国的关系，”一位熟悉中石油战略与中俄能源合作的中国石油行业高级官员表示。

“在普京领导下，中石油欲在俄罗斯进行上游投资合作，一直非常困难。我们尝试过无数次，徒劳无功。现在情势转变了，机会更大了。”

目前俄罗斯的政策允许外国投资者在储量超过7,000万吨的油田和储量超过5,000万立方米的气田中拥有最高50%的股份。杜沃克维奇表示，50-50所有制目前来说“令人舒服”，但他补充说道“如果有外国投资者要求（控制权），我们会考虑。”他表示俄罗斯尚未决定是否让中国投资者入股离岸油气田。

俄罗斯外长拉夫罗夫对莫斯科外交学院的学生们曾表示过，中俄两国关系目前处于“史无前例的高度”，他认为“这没有什么危险的，尽管一些人试图警告俄罗斯不要过分依赖”中国。(完)