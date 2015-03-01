更新版 1-俄罗斯经济：政府或接受中资控股大型油气田

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯克拉斯诺雅茨克2月27日 - 俄罗斯副总理杜沃克维奇(Arkady Dvorkovich)称，俄罗斯可能考虑允许中国投资者控股该国具备战略意义的油气田。俄罗斯的一百八十度转弯，凸显其亟需外国帮助以开发能源储备。
俄罗斯一边密切保护对油气田这条经济命脉的控制权，一边与部分西方企业合作，以获取专业知识，开发难以勘探的油气储备。
杜沃克维奇表示，现在俄罗斯因在乌克兰战争中的角色而遭西方制裁，俄罗斯与西方企业的合作几乎完全停滞。因此，俄罗斯已克服一项“心理障碍”，准备好加强与中国的经济联系。
“我们与中国有战略合作伙伴关系，现在(合作上的)决策速度也比以往更快。我们已签订一份天然气合同，第二份合同很快也将签署。现在我们更加了解中国，更了解他们的动机和意图，”杜沃克维奇在克拉斯诺雅茨克的一个会议中说道。
“(俄罗斯)曾经有一项心理障碍，但现在障碍已消除。我们对新行业进行最大投资感兴趣。而中国对我们来说是很明显的投资者。”
去年乌克兰国内爆发冲突，欧盟和美国对俄罗斯施加制裁，西方国家与俄罗斯的关系降至冷战后的最冰点。自那之后，普京总统便一直努力推进与亚洲建立更密切的联系。
普京总统去年见证了中俄天然气合约的签署，该交易被俄罗斯天然气公司 估价为4,000亿美元，依据该合约，俄罗斯从2019年起通过管道向中国每年输送380亿立方米的天然气。迄今为止，俄罗斯仅向欧洲出售管道天然气。
*交易合约数量极少*
俄罗斯向中国主动示好是其“东方轴心”战略的一部分。尽管如此，俄罗斯却没能促成大批交易，亚洲亦一直对向俄罗斯企业和银行提供融资表示谨慎。
中石油和中石化已对俄罗斯上游油气资产进行投资，但都是很小的项目。
“我们都知道，普京目前身处困境。能帮助他渡过难关的方法之一便是尝试改善与中国的关系，”一位熟悉中石油战略与中俄能源合作的中国石油行业高级官员表示。
“在普京领导下，中石油欲在俄罗斯进行上游投资合作，一直非常困难。我们尝试过无数次，徒劳无功。现在情势转变了，机会更大了。”
目前俄罗斯的政策允许外国投资者在储量超过7,000万吨的油田和储量超过5,000万立方米的气田中拥有最高50%的股份。杜沃克维奇表示，50-50所有制目前来说“令人舒服”，但他补充说道“如果有外国投资者要求（控制权），我们会考虑。”他表示俄罗斯尚未决定是否让中国投资者入股离岸油气田。
俄罗斯外长拉夫罗夫对莫斯科外交学院的学生们曾表示过，中俄两国关系目前处于“史无前例的高度”，他认为“这没有什么危险的，尽管一些人试图警告俄罗斯不要过分依赖”中国。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率