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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 16:17 BJT

卢布汇率：俄总理下令大型出口国企出售外汇收入，帮助稳定汇市--报载

该报称，政府向俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom) 、俄罗斯国家石油公司(Rosneft) 、Zarubezhneft和钻石生产企业Alrosa下达了命令。卢布兑美元 周二上涨约3%。

目前未联系上俄罗斯政府置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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