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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 08:09 BJT

国际能源：俄罗斯能源部长与沙特石油部长会晤，商讨能源合作协议

路透俄罗斯圣彼得堡6月18日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四表示，计划与沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密讨论能源合作协议事宜。

消息人士称，诺瓦克与欧那密周四稍晚在圣彼得堡会晤，商讨一份全面的合作协议。一位消息人士补充道，此次会谈并不包含联合石油生产或出口策略。

俄罗斯新闻社(RIA)援引诺瓦克的话报导称，他认为从长期趋势来看，油价将处于每桶65-70美元。

俄罗斯能源部一位发言人证实举行了此次会议，但拒绝就议程置评。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)

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