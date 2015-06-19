国际能源：俄罗斯能源部长与沙特石油部长会晤，商讨能源合作协议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透俄罗斯圣彼得堡6月18日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四表示，计划与沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密讨论能源合作协议事宜。
消息人士称，诺瓦克与欧那密周四稍晚在圣彼得堡会晤，商讨一份全面的合作协议。一位消息人士补充道，此次会谈并不包含联合石油生产或出口策略。
俄罗斯新闻社(RIA)援引诺瓦克的话报导称，他认为从长期趋势来看，油价将处于每桶65-70美元。
俄罗斯能源部一位发言人证实举行了此次会议，但拒绝就议程置评。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。