《路透精英汇》俄罗斯企业押注苹果和土豆种植 填补进口空缺

路透莫斯科9月28日 （记者 Anastasia Lyrchikova） - 俄罗斯电力和农业巨头Dmitry Arzhanov计划投资种植苹果和土豆，为俄罗斯市场提供短缺的食品供应。

俄罗斯一年前禁止了许多西方食品进口，以报复欧盟因乌克兰冲突对 俄罗斯的制裁。俄罗斯国内食品生产商难以填补该空缺，造成许多产品价格上涨。

Arzhanov在路透俄罗斯投资峰会上表示，他的公司AFG National计划到2016年种植多达300公顷的苹果树。AFG National目前为止一直专注于种植稻米和其他粮食作物。

AFG National计划在七年内种植2,500公顷的苹果，并达到12.5万吨产量，稍多于俄罗斯实施进口禁令前从其最大苹果供应国波兰进口量的十分之一。

AFG National亦计划投资多达400亿卢布（6.0631亿美元）建设一个蔬菜基地，五年后达到年均生产50万吨洗净土豆的目标，相当于俄罗斯目前需求的四分之一。

面临西方制裁的俄罗斯政府提出了“进口替代”的概念--国内企业进入相应领域以填补进口留下的空缺。

业内人士称，这种做法在一些领域起到了作用，但俄罗斯的食品生产商多年来遭遇西方强势竞争对手的排挤，在禁令实施后难以快速增加产量。（完）