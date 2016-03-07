版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 22:07 BJT

标题新闻：惠誉将俄罗斯2016年成长预估从之前的增长0.5%下调至萎缩1.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐