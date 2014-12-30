俄罗斯经济五年来首现萎缩

路透莫斯科12月29日（记者 Elena Fabrichnaya/Alexander Winning） - 俄罗斯经济11月明显萎缩，为五年来首见，主要受西方国家制裁以及油价重挫影响。

俄罗斯经济部称，11月国内生产总值（GDP）萎缩了0.5%，为2009年10月以来首见。分析师指出，因石油出口是俄罗斯经济的支柱，经济萎缩态势可能还会加深。

石油输出国组织（OPEC）拒绝减产以遏制油价跌势，此后油价加速下跌，目前较6月时的高位几乎下跌一半。此外，西方国家对俄罗斯实施的制裁吓退外资，今年有超过1,000亿美元资金流出俄罗斯。

ING Bank驻莫斯科经济学家Dmitry Polevoy说：“在当前的油价水平下，我们预计情况会恶化。实在没什么乐观的理由。这首先与制裁有关，此外还关乎油价以及12月市场的恐慌。对银行体系和消费者信心的冲击，要很长时间才能修复。”

西方制裁严重影响俄罗斯企业在海外举债的能力，这引发了俄罗斯自1998年以来最严重的货币危机。

卢布疲势将推高进口物价，势必推升明年的通胀率，还可能危及总统普京维护繁荣的良好声誉。

政府部门预计油价大跌将拖累俄罗斯经济明年萎缩4%，通胀率则可能超过10%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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