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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 23日 星期二 12:00 BJT

俄罗斯前财长库德林警告称该国经济可能爆发“全面危机”

俄罗斯前财长库德林周一表示，俄罗斯政府未能迅速解决财政问题，从而将该国推向经济危机。越来越多的迹象显示俄罗斯经济陷入全面困境。库德林认为，卢布贬值首先是因西方对俄吞并克里米亚并对乌克兰东部的亲俄势力提供支持而实施的制裁。他警告称，俄罗斯2015年的债信评级有可能被调降至垃圾级。路透
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