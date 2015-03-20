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时事要闻 | 2015年 3月 20日 星期五 16:32 BJT

俄罗斯主导的欧亚经济联盟面临挑战--哈萨克斯坦总统

路透阿斯塔纳3月20日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫周五称，俄罗斯主导的政治和贸易集团--欧亚经济联盟在全球油价下跌的背景下面临挑战性时刻。

纳扎尔巴耶夫是在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统庐卡申科会晤之前发表的这番言论。欧亚经济联盟现有成员为俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯与亚美尼亚，吉尔吉斯斯坦将于今年加入。

“不幸的是，我们的联盟正经受严峻的挑战，因石油和其他出口商品出口价格下降，尤其是俄罗斯和哈萨克斯坦两国，”纳扎尔巴耶夫说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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