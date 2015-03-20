俄罗斯主导的欧亚经济联盟面临挑战--哈萨克斯坦总统

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透阿斯塔纳3月20日 - 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫周五称，俄罗斯主导的政治和贸易集团--欧亚经济联盟在全球油价下跌的背景下面临挑战性时刻。
纳扎尔巴耶夫是在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统庐卡申科会晤之前发表的这番言论。欧亚经济联盟现有成员为俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯与亚美尼亚，吉尔吉斯斯坦将于今年加入。
“不幸的是，我们的联盟正经受严峻的挑战，因石油和其他出口商品出口价格下降，尤其是俄罗斯和哈萨克斯坦两国，”纳扎尔巴耶夫说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。