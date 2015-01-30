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时事要闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:54 BJT

俄美正在商讨美国务卿可能的访俄事宜--消息

路透莫斯科1月30日 - 外交消息人士称，俄罗斯与美国正在就美国务卿克里可能的访俄事宜进行商讨。克里出访俄罗斯是为协商乌克兰危机。

若能成行，这将成为乌克兰危机开始以来克里首次访俄。乌克兰危机导致俄美关系降至冷战以来最低点。

“（关于克里访俄的）讨论已进行了数周，”一位外交人士告诉路透，还称此次出访可能“在近日或近几周成行”。

俄罗斯《生意人报》周五援引匿名消息人士的话称，克里可能在2月4-5日访俄，与俄外长拉夫罗夫会晤。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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