俄美正在商讨美国务卿可能的访俄事宜--消息

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透莫斯科1月30日 - 外交消息人士称，俄罗斯与美国正在就美国务卿克里可能的访俄事宜进行商讨。克里出访俄罗斯是为协商乌克兰危机。
若能成行，这将成为乌克兰危机开始以来克里首次访俄。乌克兰危机导致俄美关系降至冷战以来最低点。
“（关于克里访俄的）讨论已进行了数周，”一位外交人士告诉路透，还称此次出访可能“在近日或近几周成行”。
俄罗斯《生意人报》周五援引匿名消息人士的话称，克里可能在2月4-5日访俄，与俄外长拉夫罗夫会晤。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。