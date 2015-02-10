俄石油公司Lukoil就与中石化一宗交易提请仲裁

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透莫斯科2月9日 - 俄罗斯第二大石油公司Lukoil(LKOH.MM)周一表示，已就一宗与中石化未完成交易在伦敦进入仲裁程序。这宗交易总额12亿美元。
去年4月Lukoil与中石化签署一项购销协议，涉及向后者出售Caspian Investment Resources（CIR）公司50%股权，CIR持有哈萨克斯坦四个油气项目股权。
当初宣布该协议时，国际原油价格高居每桶100美元上方，但目前已跌至50美元附近。
Lukoil声明中称其认为中石化围绕该未完成交易出现违约。记者未能联系到中石化方面置评。
CIR持有的油田主要位于哈萨克斯坦西部。该国经由俄罗斯向欧洲市场供应原油。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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