俄石油公司Lukoil就与中石化一宗交易提请仲裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月9日 - 俄罗斯第二大石油公司Lukoil 周一表示，已就一宗与中石化未完成交易在伦敦进入仲裁程序。这宗交易总额12亿美元。

去年4月Lukoil与中石化签署一项购销协议，涉及向后者出售Caspian Investment Resources(CIR)公司50%股权，CIR持有哈萨克斯坦四个油气项目股权。

当初宣布该协议时，国际原油价格高居每桶100美元上方，但目前已跌至50美元附近。

Lukoil声明中称其认为中石化围绕该未完成交易出现违约。记者未能联系到中石化方面置评。

CIR持有的油田主要位于哈萨克斯坦西部。该国经由俄罗斯向欧洲市场供应原油。(完)