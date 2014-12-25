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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 15:37 BJT

卢布汇率：俄罗斯卢布兑美元盘初上涨，因出口商继续出售外汇

路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯卢布兑美元周四盘初走坚，因出口商继续卖出外汇，但交投清淡，因很多西方市场今天逢圣诞节假期休市。

0724 GMT，卢布兑美元 涨1.8%至52.45，稍早一度触及12月4日来最高。卢布兑欧元 上升1.9%至64.31。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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