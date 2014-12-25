卢布汇率：俄罗斯卢布兑美元盘初上涨，因出口商继续出售外汇

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
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路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯卢布兑美元周四盘初走坚，因出口商继续卖出外汇，但交投清淡，因很多西方市场今天逢圣诞节假期休市。
0724 GMT，卢布兑美元 涨1.8%至52.45，稍早一度触及12月4日来最高。卢布兑欧元 上升1.9%至64.31。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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