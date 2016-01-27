普京将主持召开政府会议 商讨融资应对危机方案--报导

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科1月27日 - 俄罗斯RBC日报援引政府消息人士报导称，俄罗斯总统普京周三将主持召开政府会议，商讨一项规模达1.7万亿卢布（220亿美元）、旨在保护俄罗斯经济免受重大经济危机冲击的方案。
报导称，已提交给总理梅德韦杰夫的一项应急方案中包括至少7,370亿卢布的款项。
受油价下跌等因素影响，去年四季度俄罗斯经济萎缩3.8%，预计今年该国经济将萎缩0.8%。
报导称，提振经济的措施旨在进行结构性改革，改善投资环境，同时为地区提供支持并确保社会稳定。
报导还称，融资资金将来自俄罗斯联邦预算和一个应对危机的基金。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。