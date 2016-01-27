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时事要闻 | 2016年 1月 27日 星期三 14:49 BJT

普京将主持召开政府会议 商讨融资应对危机方案--报导

路透莫斯科1月27日 - 俄罗斯RBC日报援引政府消息人士报导称，俄罗斯总统普京周三将主持召开政府会议，商讨一项规模达1.7万亿卢布（220亿美元）、旨在保护俄罗斯经济免受重大经济危机冲击的方案。

报导称，已提交给总理梅德韦杰夫的一项应急方案中包括至少7,370亿卢布的款项。

受油价下跌等因素影响，去年四季度俄罗斯经济萎缩3.8%，预计今年该国经济将萎缩0.8%。

报导称，提振经济的措施旨在进行结构性改革，改善投资环境，同时为地区提供支持并确保社会稳定。

报导还称，融资资金将来自俄罗斯联邦预算和一个应对危机的基金。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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