普京将主持召开政府会议，商讨融资应对危机方案--报道

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月27日 - 俄罗斯RBC日报援引政府消息人士报道称，俄罗斯总统普京周三将主持召开政府会议，商讨一项规模达1.7万亿卢布（220亿美元）、旨在保护俄罗斯经济免受重大经济危机冲击的方案。
报道称，已提交给总理梅德韦杰夫的一项应急方案中包括至少7,370亿卢布的款项。
受油价下跌等因素影响，去年四季度俄罗斯经济萎缩3.8%，预计今年该国经济将萎缩0.8%。
报道称，提振经济的措施旨在进行结构性改革，改善投资环境，同时为地区提供支持并确保社会稳定。
报道还称，融资资金将来自俄罗斯联邦预算和一个应对危机的基金。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。