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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 18:37 BJT

俄罗斯金融：总理称无需严厉管制汇市--国际文传电讯社

路透莫斯科12月17日 - 国际文传电讯社周三报导俄罗斯总理梅德韦杰夫称：

* 不需要对汇市采取严厉管制，应基于市场机制采取行动。

* 卢布已跌出适宜经济的区域，局势应得到控制

* 当前汇市形势主要与俄罗斯出口商的行为有关联(完)
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