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时事要闻 | 2014年 12月 18日 星期四 18:17 BJT

默克尔称对俄罗斯的制裁仍不可避免

路透柏林12月18日 - 德国总理默克尔周四称，只要俄罗斯不尊重乌克兰主权，不帮助确保“与俄罗斯和平共处的欧洲安全，而不是防范俄罗斯的欧洲安全”，因乌克兰问题对俄罗斯实施制裁仍不可避免。

“只要我们达不到上述目标……制裁仍不可避免。不过，我要重申，制裁本身过去不是、现在也不是最终目的。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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