特写：经济危机影响加重 俄罗斯中产阶层“按章怠工”

路透莫斯科4月10日（记者 Elizabeth Piper） - 当9岁的儿子说他想生病好让妈妈留在家中时，EkaterinaChatskaya才意识到她在位于莫斯科的诊所投入了太多精力，而且工作的时间太长。

33岁的Chatskaya是俄罗斯的一名妇科医生，她说诊所管理方去年11月宣布新的裁员计划后，她的工作负担变得难以承受。由于无力应对，她和数十名莫斯科的其他医生开始了“按章怠工”行动（work-to-rule），即拒绝在合同规定的正式工作时间以外工作，以努力保护他们声称正在被毁掉的医疗服务工作。

这种表达不满的活动在俄罗斯实属罕见。各种裁员活动纷沓而至、物价高涨、西方制裁引发的经济危机令薪资下降、还有油价下跌，这些因素已令俄罗斯去年将克里米亚纳入版图激起的爱国情绪基本消失。

但对于俄罗斯新兴中产阶层而言，虽然感受到了更大的压力，但他们仍不愿谴责总统普京及其政策，原因是担心他们认为属于个人与体制的冲突变得“政治化”。

“只是由于负担越来越大。起初多少还能忍受，后来就如同滚雪球般（越滚越大），”Chatskaya说。

Chatskaya自己的健康出了问题，被诊断因压力大而患上高血压，儿子在几天未见后一个早晨都抱着她不放，这促使她做出反常举动：与工会联系表示同意按章怠工。

疯涨的食品价格让Chatskaya的工资显得捉襟见肘，但她仍让自己“远离政治”。去年Chatskaya的月薪平均为4-4.7万卢布。

**远离政治**

对于众多俄罗斯教师、医生、企业主及IT专家而言，把政治留给政客们是他们共同的立场。正如同样参加“按章怠工”的医生Maria Gubareva所言：“政府应当做什么呢？那是政府领导人的问题。”

俄罗斯科学院资深研究员Svetlana Mareyeva称，俄罗斯人口中有15%左右为坚实的中产阶层，还有25%为边缘中产阶层。这些人将是生活方式受经济危机破坏最严重的群体。

他们在教育、医疗服务等方面的支付能力正在下降。与此同时，这些方面的服务正在受到公共支出削减措施的冲击。俄罗斯削减公共支出措施已经引发了一些独立的抗议活动。

据地方媒体报导，上月西伯利亚地区大约60名教师因薪资迟发罢工，巴什科尔托斯坦首府乌法（Ufa）大约20名救护人员绝食抗议设备差和薪资低。

不过，此类活动仍很罕见。

一位参与“按章怠工”的医生Gubareva称，她能感受到同事们的支持，但迄今“因各种原因加入的同事并不多，主要原因之一是他们害怕失业、骚扰和威胁”。

路透就此寻求置评，俄罗斯卫生部没有回复。

但对于事业小有成功的Chatskaya而言，她至少对自己的前途持更乐观的看法。

“我真心希望我们能团结起来（与他们）谈问题，”她说。“因为这样我们才有更大的机会让他们倾听我们（的心声）。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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