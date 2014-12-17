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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 16:49 BJT

俄罗斯金融：财政部称部分出售70亿美元外汇储备

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯财政部周三称，正在出售余下的外汇储备，此举被认为意在支撑卢布汇率。俄罗斯目前储备还剩约70亿美元。

俄罗斯财政部长期战略计划部门主管Maxim Oreshkin对路透称，出售外储规模将“视(市场)状况而定”。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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