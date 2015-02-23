俄罗斯评等：穆迪的降级决定是基于“具有政治特色的因素”--俄财长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透莫斯科2月21日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周六表示，穆迪下调俄罗斯主权信用评级是基于“具有政治特色的因素”。此前穆迪将俄罗斯评级下调至投资级以下。
西卢安诺夫还称，降级是基于“没有可比性”的“不切实际”的预期，因为穆迪对俄罗斯的悲观假设远低于国际货币基金组织(IMF)、世界银行和国际大银行的预期。
“我认为穆迪的评估不仅极其负面，也是基于如今没有可比性的极其悲观的预期，”他称。
穆迪将俄罗斯主权评级从Baa3调降至Ba1，指因乌克兰危机、油价和卢布汇率暴跌影响。
近期俄罗斯评级遭到下调后，俄罗斯官员再三质疑主要评级机构是否公正，称这些机构是出于东西方在乌克兰问题上对峙的相关政治动机。
“我认为在做出降级决定时，穆迪首先考虑的是政治因素，”西卢安诺夫称。
降级决定“并未考虑所有的正面因素，俄罗斯经济和金融系统的强健的特征，”他补充道，并指出该国拥有庞大的国际储备、债务水平较低而且经常帐处于盈余状态。
西卢安诺夫还表示，降级并不会对资本市场产生额外的严重影响，因为另外两家主要评级机构对俄罗斯本币的评级仍为BBB-的投资级。
他补充道，发行公债目前被俄罗斯视为唯一的举债来源。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率