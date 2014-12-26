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时事要闻 | 2014年 12月 26日 星期五 09:38 BJT

俄罗斯称北约东扩将迫使俄做出回应--Interfax

路透莫斯科12月25日 - 国际文传电讯社（Interfax）报导称，俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich周四表示，北约东扩将迫使俄罗斯采取“适当”措施进行回应。

Lukashevich在新闻简布会上并称，乌克兰向“欧洲-大西洋倾斜”不可能帮助该国解决其社会和经济困境。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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