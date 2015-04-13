俄罗斯对芬兰和瑞典加强与北约关系表示关切

路透莫斯科4月12日 - 俄罗斯外交部周日称，俄罗斯对芬兰和瑞典加强与北约关系的动向表示“特别关切”。

此前据挪威《晚邮报》（Aftenposten）报导，瑞典、挪威、芬兰、丹麦及冰岛的国防部长发表联合宣言称，北欧必须为因俄罗斯而可能出现的危机或事件做准备。

芬兰和瑞典非北约成员国，但已加强与北约的合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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