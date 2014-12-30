普京头号反对者纳瓦尔尼被判三年半监禁缓期执行

路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯一家法院周二判决克里姆林宫批评者亚历克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）及其兄弟涉嫌盗用公款，被判决三年半监禁，纳瓦尔尼为缓期执行。这是俄罗斯打击异见人士的行动之一。

纳瓦尔尼三年前曾领导大规模反普京抗议活动，当时数万人走上莫斯科和圣彼得堡街头示威抗议普京政府和核心集团腐败。

纳瓦尔尼兄弟二人被指控在2008年至2012年期间，盗用两家公司公款3,000万卢布（约50万美元），其中一家为法国化妆品公司伊夫·黎雪（Yves Rocher）旗下公司。

周二的裁决令纳瓦尔尼的支持者松了一口气，因为之前俄检方要求判处纳瓦尔尼十年监禁。

克里姆林宫否认了利用法庭迫害反对派的指控。

“你对于所做的事情不感到羞愧吗？”纳瓦尔尼对法庭上和法官Yelena Korobchenko说道。

“为什么要把我的兄弟奥列格弄到监狱里？为什么不更重的惩罚我？”纳瓦尔尼说。

纳瓦尔尼目前正遭到居家监禁，还在服刑去年的另一个独立案件的五年监禁缓刑。

纳瓦尔尼的支持者承诺仍将于周二晚在克里姆林宫外的马涅日广场举行示威活动。（完）

编译：高良萍 发稿：王琛

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