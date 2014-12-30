普京头号反对者纳瓦尔尼被判三年半监禁缓期执行

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科12月30日 - 俄罗斯一家法院周二判决克里姆林宫批评者亚历克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）及其兄弟涉嫌盗用公款，被判决三年半监禁，纳瓦尔尼为缓期执行。这是俄罗斯打击异见人士的行动之一。
纳瓦尔尼三年前曾领导大规模反普京抗议活动，当时数万人走上莫斯科和圣彼得堡街头示威抗议普京政府和核心集团腐败。
纳瓦尔尼兄弟二人被指控在2008年至2012年期间，盗用两家公司公款3,000万卢布（约50万美元），其中一家为法国化妆品公司伊夫·黎雪（Yves Rocher）旗下公司。
周二的裁决令纳瓦尔尼的支持者松了一口气，因为之前俄检方要求判处纳瓦尔尼十年监禁。
克里姆林宫否认了利用法庭迫害反对派的指控。
“你对于所做的事情不感到羞愧吗？”纳瓦尔尼对法庭上和法官Yelena Korobchenko说道。
“为什么要把我的兄弟奥列格弄到监狱里？为什么不更重的惩罚我？”纳瓦尔尼说。
纳瓦尔尼目前正遭到居家监禁，还在服刑去年的另一个独立案件的五年监禁缓刑。
纳瓦尔尼的支持者承诺仍将于周二晚在克里姆林宫外的马涅日广场举行示威活动。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。