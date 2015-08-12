继焚毁西方进口食品后 俄罗斯再拿荷兰鲜花“开刀”

路透莫斯科8月11日 （记者 Valery Stepchenkov/Gabriela Baczynska） - 一周前，俄罗斯当局焚毁非法进口的西方食品惹恼了许多俄罗斯人，现在俄罗斯又开始烧毁荷兰进口鲜花。

俄罗斯官员称，荷兰进口鲜花构成了安全风险，因这些鲜花可能已受感染。俄罗斯25亿美元的鲜花市场中，有许多鲜花都来自荷兰。

批评者称，“鲜花大战”表明俄罗斯与西方的关系跌入新低，称这是莫斯科对荷兰调查马航MH17坠毁事件的报复。去年7月马航MH17客机在乌克兰东部坠毁，机上大部分乘客是荷兰人。

无论原因是什么，接下来的数周内，因返校的孩子们通常会向老师鲜花，本已疲于应对失业和通胀的俄罗斯普通民众可能会看到鲜花价格随需求剧增而上涨。

“这些来自荷兰的鲜花感染了西花蓟马，”俄罗斯联邦动植物检疫防疫署首席卫生检察官Yekaterina Slakova表示。

俄罗斯正在考虑禁止进口荷兰鲜花。荷兰有多达5%的鲜花出口至俄罗斯。

“我们必须自己来检查每一批鲜花，”俄罗斯联邦动植物检疫防疫署发言人Alexei Alexeyenko说道。

马航MH17客机坠毁后，俄荷关系跌入冰点。荷兰调查人员称俄罗斯支持的乌克兰分离主义分子使用俄制导弹击落了MH17客机。

“俄罗斯正想方设法不让我们的鲜花进入，”一家荷兰鲜花企业的发言人称，他要求匿名。

“在局势改变之前，我们不会再向俄罗斯发送鲜花。我们的红线是鲜花在荷兰而非俄罗斯境内接受检查，”上述发言人说道。

俄罗斯坚称销毁鲜花是因鲜花感染了欧盟认为不具危险性的昆虫。

“感染了这些生物的鲜花构成严重威胁……，”俄罗斯联邦动植物检疫防疫署称。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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