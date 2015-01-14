普京计划周四与马杜罗共商油价--塔斯社

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调

路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。