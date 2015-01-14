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时事要闻 | 2015年 1月 14日 星期三 15:56 BJT

普京计划周四与马杜罗共商油价--塔斯社

路透莫斯科1月14日 - 塔斯社周三援引克里姆林宫发言人帕斯科夫报导称，俄罗斯总统普京计划会见委内瑞拉总统马杜罗，商讨石油价格等问题。

石油是俄罗斯和委内瑞拉两国经济的支柱，而油价已经触及近六年来的最低水准。

帕斯科夫对塔斯社称，普京计划周四会见马杜罗，商讨在包括能源和银行在内的多个行业上的合作。

“全球石油市场状况以及其他问题都将是双方探讨的话题，”帕斯科夫称。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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