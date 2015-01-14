普京计划周四与马杜罗共商油价--塔斯社

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透莫斯科1月14日 - 塔斯社周三援引克里姆林宫发言人帕斯科夫报导称，俄罗斯总统普京计划会见委内瑞拉总统马杜罗，商讨石油价格等问题。
石油是俄罗斯和委内瑞拉两国经济的支柱，而油价已经触及近六年来的最低水准。
帕斯科夫对塔斯社称，普京计划周四会见马杜罗，商讨在包括能源和银行在内的多个行业上的合作。
“全球石油市场状况以及其他问题都将是双方探讨的话题，”帕斯科夫称。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。