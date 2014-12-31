（修正）分析：“硬汉”普京能否带领俄罗斯摆脱危机？

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路透莫斯科12月31日（记者 Timothy Heritage） - 1999年12月31日，俄罗斯前总统叶利钦宣布辞去总统职务，任命普京为代总统。当天普京发表了电视讲话，宣称要保护“文明社会”所需的自由。

15年后的今天，批评人士指责普京为了追求社会主义式辉煌，牺牲了民众的政治和经济自由，将国家拖向经济崩溃的边缘，并令俄罗斯在国际社会上陷入孤立。

民调机构称，普京的支持率仍接近纪录高位，且在最近的将来也不大可能大规模爆发抗议活动。

他出任总统后给俄罗斯带来的首个成果就是金融稳定，但这目前也因油价重挫且卢布贬值而岌岌可危。

普京个人和以他为中心的体制命运如何，主要取决于他如何应对国内经济危机以及乌克兰危机。

克里姆林宫前顾问帕夫洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）告诉路透：“眼下，不该再问普京2018年是否能获选连任这个问题了。普京眼下的重点是如何在马上坐稳，这非常难。现在问题不是普京能否继续坐在马上，而是这匹马是否还撑得下去。”

普京的盟友仍团结在他身后，将其描述成当初将俄罗斯从政治和经济动荡中拯救出来的政治强人。

俄罗斯总统办公厅主任伊万诺夫（Sergei Ivanov）10月时说过的一句话广泛流传，他当时说“普京就是俄罗斯”。

普京及其盟友将当前经济问题归咎于外部因素，主要是西方国家。还有些人包括他的前盟友则称，普京没有能力拯救俄罗斯摆脱危机。

曾担任能源部副部长的米洛夫（Vladimir Milov）说：“他过去常常是能够绝处逢生的形象，不管有什么样的困难，他似乎总是能处理问题、解决问题。他被视作幸运儿。但现在，我们可能面临的是前苏联解体后最严重的危机。”

“看得出来，普京现在还没有计划。”

**错失机遇**

米洛夫现在已经加入反对普京的阵营。他称，过去15年俄罗斯错失了许多机遇。

1999年12月31日，普京被任命总统的头一天，发表了简短的电视讲话。他当时表示，俄罗斯将保护言论自由、信仰自由、媒体自由和财产权，称这些是文明社会的基本权益。

当时普京才47岁，许多俄罗斯人寄望于在他的带领下重现往日辉煌，他在2000年轻松当选总统。而他此后常有惊人之举提升个人形象，譬如驾滑翔机与鹤同飞、赤裸上身骑马等。

普京加强了对媒体的控制，镇压车臣反叛力量，恢复克里姆林宫对该国其它寻求独立地区的控制，且俄罗斯经济在2008年爆发全球金融危机前呈现繁荣景象。

普京还用高压手段削弱商界寡头的势力。譬如曾为俄罗斯首富的霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），他因偷窃和洗钱的罪名入狱10年。他的尤科斯石油王国则被分拆并出售，主要卖给了国家和普京的盟友。

一些批评人士将此视为转折点，称此后政治和经济自由受限，普京放弃了与西方改善关系的意图。

独立民调机构Levada中心的负责人古德科夫（Lev Gudkov）说，多党政治体制已成了空话。

他说：“当然，现在并非斯大林式极权，没有发生大规模镇压。但现在还是有‘预防性镇压’。”他指的是有反对派领袖身陷囹圄或被软禁。

国家资本主义体制贯穿2008-09全球金融危机和2008-12年梅德韦杰夫总统任期。

梅德韦杰夫担任总统期间，普京其实仍然是最大权在握的人，2012年3月再次当选总统。

**下坡路**

此后俄罗斯经济呈现疲势，经济衰退风险时隐时现，今年11月通胀率高达9%，明年料将进一步攀升。而央行为支撑卢布汇率，消耗了不少外汇和黄金储备。

前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）接受访问时说：“俄罗斯在走下坡路。这意味着普京创立的模式--裙带资本主义已崩溃。”

与其他反普京人士一样，他认为普京未能抓住经济繁荣的几年兴建公路等基础设施，未大力反腐，而是把钱花在了批评人士认为华而不实的项目上，譬如2014年索契冬奥会。

眼下来看，政界和商界精英仍团结在普京身后，他的支持率仍居高不下。

但古德科夫指出，民众对经济的不满情绪上升，而克里米亚并入版图带来的狂喜将很快消退。他认为，在未来18个月至两年中，普京仍能得到足够的支持来抗衡对他的不满情绪，但到春季时，不满情绪将开始加深。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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