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时事要闻 | 2015年 3月 16日 星期一 19:03 BJT

普京会见吉尔吉斯斯坦总统 3月5日以来首度公开亮相

路透俄罗斯STRELNA 3月16日 - 俄罗斯总统普京周一会见吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫，自3月5日以来首次在公开场合露面。

普京在俄罗斯第二大城市圣彼得堡郊外的康士坦丁宫会见了阿坦巴耶夫。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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