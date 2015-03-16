普京会见吉尔吉斯斯坦总统 3月5日以来首度公开亮相

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透俄罗斯STRELNA 3月16日 - 俄罗斯总统普京周一会见吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫，自3月5日以来首次在公开场合露面。
普京在俄罗斯第二大城市圣彼得堡郊外的康士坦丁宫会见了阿坦巴耶夫。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”