普京再次公开露面 对“八卦”一笑置之

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯3月16日 （记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京从公众视线消失10天后，周一再次露面，对外界有关他健康的传言一笑置之。

普京在圣彼得堡市郊的康斯坦丁宫与吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫会晤，这是他自3月5日以来首次在公开场合露面。普京之前“消失”引发外界各种揣测，有传言说他生病了，有说法称其被军队推翻，也有说法称其飞往国外陪情人产子。

“要是没有八卦，就太无聊了。”普京在电视镜头前微笑着说。他看起来神情放松，面色似乎略微苍白。

普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）则对媒体大加嘲讽：“所以你们现在看到总统被将军们抓起来了，不能动弹？或者如你们所知，他只不过刚从瑞士飞回来，在那陪完产子而已。”

吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫也间接澄清普京的健康传言，称普京“亲自开车带我四处转。”

俄罗斯当前正举行自乌克兰危机导致俄罗斯与西方关系降至冰点以来的最大规模军事演习。

俄罗斯国防部长绍伊古称，普京已命令近4万名军事人员进入战备状态，准备军事演习。此次军演似乎意在让邻国--北约成员国挪威的军演相形见绌。