普京称西方间谍在俄选举前策划反俄阴谋

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月26日 （记者 Elizabeth Piper） - 俄罗斯总统普京周四指责西方间谍利用公共组织为自己的目的服务，在选举前密谋削弱其统治，并“破坏”俄罗斯稳定。

在俄罗斯联邦安全局一次会议上，普京把矛头对准接受外国资金的非政府组织，称莫斯科不会放松对这些组织所从事活动的关注。

“西方安全机构利用公共、非政府机构和非政治组织为自己利益服务的企图没有停止，他们主要是为了破坏当局的声誉，并造成俄罗斯局势的不稳，”国际文传电讯社援引普京的话称。

“（他们在）策划2016和2018年竞选活动之前的行动，”普京向俄联邦安全局的领导成员表示。普京说的选举活动是指明年的议会选举以及之后的总统选举。

2012年发生大规模示威活动后，普京签署了一项法令，规定接受海外资助并从事“政治活动”的非政府组织必须在司法部登记为“外国代理人”，且每个季度须向官员提交报告。

反对派团体称，普京在企图令批评其人权纪录和在2011-2012年推动大规模抗议的团体噤声。

普京称，他对与反对派对话总是持开放态度。“我们总是乐于倾听对当局在任何层面作为与不作为的建设性批评，这种对话总是很有益，并且是必要的。”

“但对与那些听命于外人、为外国利益工作的人，没什么好谈的，”普京说道。

他对俄安全部门挫败超过300名外国间谍和特工的工作提出赞扬，呼吁他们加强保护国家机密的工作，特别是有关军事方面的国家机密。 （完）