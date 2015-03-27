普京称西方间谍在俄选举前策划反俄阴谋

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月26日 （记者 Elizabeth Piper） - 俄罗斯总统普京周四指责西方间谍利用公共组织为自己的目的服务，在选举前密谋削弱其统治，并“破坏”俄罗斯稳定。
在俄罗斯联邦安全局一次会议上，普京把矛头对准接受外国资金的非政府组织，称莫斯科不会放松对这些组织所从事活动的关注。
“西方安全机构利用公共、非政府机构和非政治组织为自己利益服务的企图没有停止，他们主要是为了破坏当局的声誉，并造成俄罗斯局势的不稳，”国际文传电讯社援引普京的话称。
“（他们在）策划2016和2018年竞选活动之前的行动，”普京向俄联邦安全局的领导成员表示。普京说的选举活动是指明年的议会选举以及之后的总统选举。
2012年发生大规模示威活动后，普京签署了一项法令，规定接受海外资助并从事“政治活动”的非政府组织必须在司法部登记为“外国代理人”，且每个季度须向官员提交报告。
反对派团体称，普京在企图令批评其人权纪录和在2011-2012年推动大规模抗议的团体噤声。
普京称，他对与反对派对话总是持开放态度。“我们总是乐于倾听对当局在任何层面作为与不作为的建设性批评，这种对话总是很有益，并且是必要的。”
“但对与那些听命于外人、为外国利益工作的人，没什么好谈的，”普京说道。
他对俄安全部门挫败超过300名外国间谍和特工的工作提出赞扬，呼吁他们加强保护国家机密的工作，特别是有关军事方面的国家机密。 （完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-