普京谴责“准合作伙伴”指望俄罗斯经济崩盘

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣彼得堡4月27日 - 俄罗斯总统普京周一对部分俄罗斯的“准合作伙伴”发出谴责，称其在油价猛跌之际将俄罗斯的银行排除在全球金融体系之外，以期俄罗斯经济崩盘。
普京称，这一做法被证明是错误的，俄罗斯轻易渡过了因西方制裁而加深的俄经济危机。
“油价从每桶100美元跌至50美元后，经济损失了1,600亿（美元），”普京说道。
“这是个巨大的数字。同时我们的准合作伙伴还限制我国银行在欧洲市场的再融资业务。”
普京在讲话中并未明确所指何项。由于美元计价的出口收入下降、外商投资急跌及资本外逃，俄罗斯收益损失巨大。
“显然有些人在指望发生某种崩溃，”普京对议员们说道。“但崩溃并未发生。俄罗斯经济轻易克服了这些人为障碍……偿债高峰已经过去了。如果有人指望造成某种崩溃，那他什么都得不到。”
普京及其政府对俄罗斯经济持日益乐观的态度，对卢布回升赞不绝口。去年俄罗斯卢布因油价疲软及西方制裁下跌约40%，今年已走升15%左右。
但俄罗斯正滑向经济衰退，消费者因双位数通胀而深受影响；俄罗斯对西方制裁做出报复，对西方食品进口实施禁令，导致国内通胀高涨。
俄罗斯总理梅德韦杰夫本月稍早时表示，俄罗斯因西方制裁已损失250亿欧元，相当于国内生产总值的1.5%，但俄罗斯可以应对“新的经济形势”。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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