普京究竟怎么了？各种传言满天飞

路透莫斯科3月13日 - 尽管俄罗斯官方坚称克里姆林宫一切照常，但俄罗斯总统普京从公众视线消失数天，周五此事在互联网上引发了一波铺天盖地的嘲讽声。

俄罗斯国家电视台播放了普京在官邸工作的画面，但各种流言蜚语依然在网上满天飞，有的称普京已死，有的称普京被处置，有的则称普京前往瑞士陪女友生产。

乌克兰少年制作的一部卡通显示，普京被外星人从克里姆林宫劫持。

#putinumer（普京已死）的话题在Twitter和putinumer.com网站开始传播，而且还向读者提供了如何辨别相关传言真假的建议。

“看看窗外，”建议称。“大家欢呼雀跃没？翩翩起舞没？放烟花了没？没有啊？那就意味着他还没死。”

普京经常出现在官媒，但他在过去一周的沉默，引发了其掌政权面临威胁的传言。虽然缺乏确凿的事实，但自俄罗斯反对派领袖涅姆佐夫遇害以来，外界就一直猜测普京政权内部存在分歧。

乌克兰一家网站刊登的卡通显示，普京躺在红场墓园，旁边紧挨着的是列宁墓。该网站同时还刊登了普京临终或躺在开放棺椁中的模拟图片。

当被路透要求确认普京健康状况良好时，普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称：“是的，这个我们都说了一百次了，这一点也不好玩。”

RIA通讯社还援引佩斯科夫的话否认普京再次当爸爸，以回应有关俄罗斯前奥运会冠军阿林娜·卡巴耶娃在瑞士生产的各种传言。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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