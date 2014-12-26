俄总统普京下令遏制伏特加涨价

路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯总统普京周三下令政府遏制伏特加涨价，在经济危机加深之际，普京正力保其支持率。

普京在与政府官员和地区长官的会议上称，伏特加涨价会鼓励私酿酒的产出，而与合法酿造的酒相比，私酿酒对民众健康构成更大风险。

俄罗斯当前正面临1998年以来最为严重的经济危机，当时俄罗斯实施卢布主动贬值，且发生债务违约。而普京之所以民望高企，在一定程度上源于其以往维护繁荣与稳定的良好纪录。

普京向来主张健康生活方式。他说：“伏特加价格过高，就会刺激私酿酒的消费。我认为，有关部门应好好考虑这点。”

据去年国际知名大学的一项研究报告，俄罗斯有四分之一的男子活不到55岁，爱喝酒尤其是伏特加是原因之一。

俄罗斯政府规定的半升装伏特加最低零售价已较去年上调了30%至220卢布（4美元）。

由于油价重挫且西方国家对俄罗斯实施制裁，预计俄罗斯经济明年将陷入衰退。今年通胀率预计将超过10%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。