普京否认俄罗斯陷入经济危机 改革沦于停滞

路透莫斯科6月23日 （记者 Darya Korsunskaya/Oksana Kobzeva） - 俄罗斯利率高企，通胀飙升。尽管经济陷入衰退，普京却否认俄罗斯发生了任何经济危机。

但随着欧盟延长对俄制裁，油价也依然处于低位，普京拒绝进行经济改革令俄罗斯和外国商业领袖倍感忧虑。

普京以下的俄罗斯官员们承认俄罗斯经济必须多元化，以减少对能源出口的依赖。能源出口是俄罗斯政府的主要收入来源。

普京适时地在第19届圣彼得堡国际经济论坛的演讲中提出了改革呼吁。

但外国投资人称，普京多年来不过是口头敷衍改革的必要性，一位政府高级官员私下承认：“在经济多元化方面，我们什么都没做。”

上周在第19届圣彼得堡国际经济论坛的重要辩论期间进行的一项民意调查显示，48.2%的受访者--其中包括外国和俄罗斯商业领袖--认为，因为缺乏政治意愿，将来不会出现改革。

“今天我们在这里的一半人都不认为将来会有任何改革，也不认为存在（执行改革的）政治意愿，”俄罗斯前财政部长、普京的长期盟友阿列克谢·库德林表示。

他警告称：“一年以后我们将看到有这样想法的人不止50%，而是70%。你不能将这个问题又推迟到一年或者两年后来解决。”

除了鼓励能源和自然资源部门之外的经济增长，库德林称俄罗斯必须改革腐败的官僚机构、让司法系统更加独立、发展基础设施、并改进教育体系。

在另外一项有关俄罗斯能否克服经济困难的现场调查中，36.8%的受访者认为俄罗斯无法克服经济困难，且俄罗斯经济未来将面临长期停滞。

**投资人信心动摇**

尽管俄罗斯遭遇制裁，但许多西方企业仍留在俄罗斯，然而投资人对俄罗斯的信心却已有所下滑，因欧盟去年对俄罗斯官员实施签证禁令和资产冻结，之后又加强了制裁，将制裁范围扩大至俄罗斯的国防、金融和能源领域。

“对于俄罗斯来说，重建投资人信心显然很重要，”德勤在前独联体地区的首席执行官Ian Colebourne向路透电视表示。

“我们听到需要改革的呼声在持续……从商业的角度来看，我们认为支持改革对于让投资人重返俄罗斯是必要的。”

俄罗斯内部有关俄经济状况的批评之声几乎无一例外地指向了俄罗斯政府（而普京的支持率在去年俄罗斯吞并克里米亚之后飙升），俄政府将大部分支出计划削减约10%以应对经济衰退。

俄政府还向企业和银行贷款助其渡过难关，禁止进口部分西方食品，并敦促俄罗斯企业尽可能使用国内产品，以刺激国内工业增长。

很少有俄罗斯人公开批评普京，尤其是在俄罗斯与西方就乌克兰危机对峙之际，因为其时他们或许会面临涉嫌叛国的风险。

因此，普京不会在经济问题上遭遇街头抗议，虽然一些经济学家和反对派人士已就其前景发出警告。

库德林上周暗示，2018年俄罗斯总统选举应提前举行，以便普京对改革进行授权，库德林此言默认了经济衰退和缺乏改革终将成为普京的难题。

库德林仍然是普京的支持者，并确信普京能够赢得下一轮六年的总统任期。在克里姆林宫不知情或者未同意的情况下，库德林不太可能发表这些言论。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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