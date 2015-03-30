《焦点》俄富豪“节俭”度危机，但仍支持普京

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月29日（记者 Elizabeth Piper） - 俄罗斯名模艾丽莎·柯瑞洛娃（Alisa Krylova）取消了最新款奔驰车的订单，选择在国内过新年而不是去阿尔卑斯山滑雪，同时改为聘用俄罗斯本国员工，不再聘用外国员工。

32岁的柯瑞洛娃曾是“俄罗斯夫人”和“环球夫人”大赛的获胜者，在俄罗斯属于超富阶层，但即便她还有她的许多有钱朋友还是感受到了俄罗斯经济危机带来的冲击。

这些人被迫进入了“某种蛰伏期”，他们避开各种名人派对，削减支出，以弥补卢布贬值以及股市下跌造成的财富缩水。

虽然在花销上被迫有所节制，但这些超级富豪尚未选择离开俄罗斯，也没有因此反对总统普京。普京在乌克兰危机期间煽起了民众的爱国热情，同时呼吁本国商界人士将其资产转移回国内，以在这场与西方国家自冷战以来最严重僵局中支持俄罗斯的立场。

去年12月卢布贬值、商店尚未涨价时，俄罗斯民众蜂拥抢购电视机、冰箱以及荞麦，坐在莫斯科公寓豪华沙发上的柯瑞洛娃对此非常不屑。

“我啊？我对危机很镇定，其实也没发生什么可怕的事情。是的，当然，我们没有在今年外出度假，那是因为我觉得可能付出三倍的价格外出度假没有意义，”柯瑞洛娃说。柯瑞洛娃凭借完美无缺的容颜，登上过诸多时尚杂志的封面。

“因此，我们决定在莫斯科和圣彼得堡度假，参观博物馆、去剧院等等，而且过得很开心。去红场看圣诞树的感觉很棒，我觉得与在奥地利或法国滑雪一样棒。”

这正是普京指望人们会有的态度。

本月早些时候，普京再次呼吁该国商界领袖将其海外资产转移回国内。他暗示西方可能因乌克兰问题进一步实施制裁，从而会影响资产流动。

“他（普京）明确表示，你们的生活已经够好了，因此请把所有资产带回俄罗斯，这样我们就能更好地建设我们的国家，”柯瑞洛娃说。

柯瑞洛娃称，她嫁给了一位“成功的商人”，她的所有资产都在俄罗斯，她丈夫的大多数资产也都在俄罗斯。柯瑞洛娃拒绝透露她丈夫的姓名。

不过，虽然大多数俄罗斯有钱人呆在国内，但他们都有明确的后备计划。

奢侈品杂志总监Alexei Koval称，有些商人已制定了“撤离计划”，以为处境不妙时做准备。

“我觉得有所顾虑的大多数商人，很早之前就准备好了备用机场，准备了快速移民或撤离家人的计划，”Koval说。（完）