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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 15:49 BJT

俄罗斯汇市：卢布兑美元在震荡交投中反弹

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯卢布开盘大跌后，在早盘交易中反弹，但交投波动较大，市场在近几日重跌后情绪紧张。

0738GMT，卢布兑美元 涨约0.7%，报68.00，但兑欧元 下跌0.2%报84.99。(完)

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