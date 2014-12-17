俄罗斯汇市：卢布兑美元在震荡交投中反弹

更新版 1-《全球汇市》法国大选不安情绪缓解带动欧元上涨，美元回稳

* 欧元保持在三周高位附近，法国大选临近 * 商品货币持稳 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月20日 - 欧元兑美元周四守在三周高位附近，因在周日法国总统大选首轮投 票前，一些交易商结清对欧元的空头押注。 美元摆脱稍早颓势，尾盘兑主要货币变动不大，因今日公布的上周初请失业金和大西洋 沿岸中部地区制造业活动数据，没有改变交易商对美国经济温和成长和低通胀的观点。 分析师表示，民调显示法国中间派总统候选人马克龙能在两周后的第二轮选举中轻松击 败极右翼候选人勒庞，交易商从这些民调结果中寻找指引。 “市场对马克龙将法国带出困境的能力寄予厚望，”Think Markets首席市场分析师Nae em Aslam表示。 民调预计，首轮大选最有可能的结果是马克龙将在5月7日第二轮大选中面对勒庞。 “欧元多头肯定会对有关马克龙的利多消息做出回应，但当低投票率的事实确定后，这 种因素会消散。”OANDA高级汇市分析师Alfonso Esparza表示。 “所有人都记得英