《焦点》俄罗斯卢布大幅翻升，因政府施压出口商且央行采取稳定措施

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
**普京将发表讲话**
普京将在周四举行一年一度的年末记者会，届时他将回答来自现场观众和电视观众的问题，预计还对今年卢布暴跌约45%做出评论。
在12月4日国情咨文中，普京没有给出扭转经济局面的宏大设想。西方因乌克兰问题对俄实施制裁，以及全球油价大跌，使严重依赖石油的俄罗斯经济滑向衰退。
卢布下跌勾起了1998年俄罗斯金融危机的记忆，当时卢布在数天之内崩溃。
“我们现在看到的状况，是选择错误时间浮动卢布汇率的结果，”Bank Zenit驻莫斯科分析师在报告中写道。俄罗斯央行上月决定让卢布汇率自由浮动。
两名交易商表示，他们不相信周三央行在市场大举干预，一家大型俄罗斯银行的外汇交易员说，他认为出口商被迫卖出外汇收益。
为了支撑卢布，今年俄罗斯央行在外汇市场的干预规模已经超过800亿美元。
以美元计价的俄罗斯股指受卢布走强提振，RTS指数 大涨超过17%至738点，前两个交易日都大幅下跌。
不过，以卢布计价的MICEX指数 受到打击，下跌1%至1,427点。(完)
(编译 李婷仪/李爽/李春喜; 审校 郑茵/孙茉莉)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。