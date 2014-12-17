《焦点》俄罗斯卢布大幅翻升，因政府施压出口商且央行采取稳定措施

**普京将发表讲话**

普京将在周四举行一年一度的年末记者会，届时他将回答来自现场观众和电视观众的问题，预计还对今年卢布暴跌约45%做出评论。

在12月4日国情咨文中，普京没有给出扭转经济局面的宏大设想。西方因乌克兰问题对俄实施制裁，以及全球油价大跌，使严重依赖石油的俄罗斯经济滑向衰退。

卢布下跌勾起了1998年俄罗斯金融危机的记忆，当时卢布在数天之内崩溃。

“我们现在看到的状况，是选择错误时间浮动卢布汇率的结果，”Bank Zenit驻莫斯科分析师在报告中写道。俄罗斯央行上月决定让卢布汇率自由浮动。

两名交易商表示，他们不相信周三央行在市场大举干预，一家大型俄罗斯银行的外汇交易员说，他认为出口商被迫卖出外汇收益。

为了支撑卢布，今年俄罗斯央行在外汇市场的干预规模已经超过800亿美元。

以美元计价的俄罗斯股指受卢布走强提振，RTS指数 大涨超过17%至738点，前两个交易日都大幅下跌。

不过，以卢布计价的MICEX指数 受到打击，下跌1%至1,427点。(完)