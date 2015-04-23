经济危机压力大 俄罗斯大砍太空计划开支

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月22日 （记者 Jack Stubbs） - 俄罗斯正计划将未来十年的太空计划开支削减逾三分之一，因俄罗斯经济危机迫使其放弃一项超级重型运载火箭的研发计划。

空间探索对于俄罗斯来说事关民族自豪感。冷战时期，前苏联就与美国展开“太空竞赛”，前苏联宇航员加加林是第一个进入太空的地球人。前苏联解体令太空项目缺少资金，但俄总统普京进行了（太空）复兴计划。

俄罗斯正计划在2023年前建成自己的空间站，但面临的经济压力日渐增大。

俄罗斯联邦航天局发言人称，原计划支出将被削减35%至2万亿卢布（377.6亿美元），减少了8,500亿卢布。

俄罗斯政府已经削减了大多数经济部门的支出，因俄罗斯经济受西方经济制裁、全球油价暴跌冲击而陷入衰退。

“由于（经济）危机……数个研究计划，包括超级重型火箭的发射，都将被从太空计划中砍掉，”这位发言人在电话中表示。（完）