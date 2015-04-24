《焦点》对西方企业来说，俄罗斯经济复苏值得等待

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
**新机遇**
央行数据显示投资大减。第一季对俄罗斯的非银行外国直接投资为31亿美元，远低于上年同期的105亿美元以及2013年第一季的366亿美元。
不过企业正等待时机，有些企业可能已经认为制裁和卢布贬值带来了新机会。
“企业正期待未来并寄望适当时机。”安永的Ivlev称。
他表示，外资企业认为当地电子产品、制药和农产业方面存在机遇，这些领域有取代进口的机会。
丹麦制药巨擘诺和诺德本月在卡卢加开设在俄第一家工厂，斥资1亿美元。该公司是全球最大的胰岛素生产商。
“如果你只是进行短期投资决定，那可以说经济景气不佳，”诺和诺德的管理人员Henrik Dahl称。“但糖尿病治疗方面的投资对我们来说是长期投资。”(完) (编译 王颖/李爽/戴素萍/王丽鑫；审校 许娜/张若琪/艾茂林/李春喜)
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