更新版 1-俄外长称习近平和金正恩将参加俄二战结束纪念活动

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯3月17日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，中国国家主席习近平和朝鲜领导人金正恩将参加俄罗斯举行的二战结束70周年纪念活动。
拉夫罗夫称，已有26个国家的领导人确认将参加于5月9日举行的俄二战结束70周年纪念活动。
近期，朝鲜与俄罗斯的关系日趋亲密。两国本月宣布，2015年为俄朝“友谊年”。
俄罗斯同时亦表示，渴望扩大与中国的经济关系。
韩联社援引俄罗斯媒体报道称，确认参加俄罗斯二战结束70周年纪念活动的26个国家中有越南、希腊、以色列、埃及和荷兰。
俄罗斯二战结束70周年纪念活动将是习近平与金正恩会面的首个机会。
这也将是金正恩自2011年掌权以来的首个海外出访活动。
中国外长王毅本月在“两会”期间回答记者提问时表示，两国领导人何时会晤，要看双方的方便。(完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(