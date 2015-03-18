更新版 1-俄外长称习近平和金正恩将参加俄二战结束纪念活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯3月17日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周二称，中国国家主席习近平和朝鲜领导人金正恩将参加俄罗斯举行的二战结束70周年纪念活动。

拉夫罗夫称，已有26个国家的领导人确认将参加于5月9日举行的俄二战结束70周年纪念活动。

近期，朝鲜与俄罗斯的关系日趋亲密。两国本月宣布，2015年为俄朝“友谊年”。

俄罗斯同时亦表示，渴望扩大与中国的经济关系。

韩联社援引俄罗斯媒体报道称，确认参加俄罗斯二战结束70周年纪念活动的26个国家中有越南、希腊、以色列、埃及和荷兰。

俄罗斯二战结束70周年纪念活动将是习近平与金正恩会面的首个机会。

这也将是金正恩自2011年掌权以来的首个海外出访活动。