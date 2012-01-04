中国从俄罗斯越南购买石油 填补伊朗供应缺口

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透新加坡1月3日电（记者 Florence Tan）---贸易商称，中国国际石油化工联合有限责任公司（简称：联合石化；Unipec）以创纪录的价格升水，购买一批2月份俄罗斯船货，并且在至少一年时间内首次从越南购买原油。中国正努力填补伊朗石油供应减少的缺口。
行业消息人士告诉路透，因尚未与伊朗就2012年的支付条款达成一致，中国已经将1月从伊朗进口原油的数量削减一半有余。最新的购买交易表明，两国的支付条款纠纷可能波及2月船货的谈判。
伊朗可能面临西方国家更严厉的制裁，这不仅会伤害该国对欧亚的石油出口，同时也为中国在合约谈判时提供压价机会。中国是伊朗原油的最大买方。
中国似乎准备以短途的替代原油供应来向伊朗施压。中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下贸易公司联合石化，已经以比其他炼油商出价高近1美元的价格，从俄罗斯原油生产商Rosneft购买了ESPO原油。
交易商周二称，联合石化在Rosneft的招标中购买了两船ESPO原油，每船货运量为73万桶，船期是2月13-16日。
他们指出，Rosneft所售其中的一船原油对迪拜报价升水为每桶6.85-6.88美元，为两年前开始出口以来该等级原油的最高升水。
联合石化还在越南石油公司PetroVietnam旗下贸易公司PV Oil的招标中，以接近历史记录的升水买入越南原油。
交易商称，联合石化买入40万桶2月装船的越南Bunga Kekwa原油，较布伦特原油的升水约为每桶7.50美元，仅较去年8月其开始按布伦特原油定价以来该等级原油的最高升水低几美分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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