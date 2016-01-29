俄罗斯石油减产：有意愿就有办法

2016年1月25日在西西伯利亚城市Kogalym拍到的石油工人作业场景。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透西西伯利亚油田/莫斯科1月28日（记者 Olesya Astakhova/Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯石油行业多年来一直说，出于纯粹的技术原因无法减产支撑油价；但实际上，只要有政治意愿就可以做到。

寡头们根据自身利益决定产量的日子已经远去。如今国家直接控制着约一半的产量，其他产量大部分掌握在忠于总统普京或至少不会违背普京意愿的商人手中。

俄罗斯一直排除与其他生产国联合减产的可能性，即使是油价从2014年中起开始崩溃。但是俄罗斯能源部长Alexander Novak周四称，沙特阿拉伯建议所有出口国减产最多5%，并表示俄罗斯准备讨论这个建议。

俄罗斯石油行业执行减产要求时的表现时好时坏。

过去克里姆林宫宣称考虑与OPEC（石油输出国组织）合作时，其石油出口继续，有时甚至还增加。有时石油企业改用国家监督差一些的铁路或油轮取代管道系统出口石油。

俄罗斯唯一一次短暂执行减产是在2002年初，当时布伦特原油价格跌至每桶20美元以下。周四布伦特油价在35美元左右。

从2002年以后情况发生了变化。克里姆林宫在尤科斯石油公司破产后巩固了对俄罗斯石油产量的控制。

一名行业消息人士指出，随着俄罗斯政府巩固对石油产业的控制力以及普京的权力加强，如果需要减产，石油公司现在更有可能就范。

Novak周三晚间在俄罗斯能源部与能源公司高管开会时提到了上述想法。一名在会上听取了简要汇报的消息人士称，出席会议的人没有反对。“昨天的会议说明石油商同意这样的计划，”这名消息人士说道。

俄罗斯很多油井的生产力低下或是在下降，需要采取成本高昂的方式维持产量。油价这么低，这样的油井基本不赚钱，因此听从政府命令减产可能让运营商省钱。

“油价在每桶25-35美元区间待的时间越长，（俄罗斯原油）产量下降的可能性越大，石油生产商越能接受自愿减产，”经纪商Uralsib在研究报告中称。